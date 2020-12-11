Koronavirüste kullanılan ilaçlar geri ödeme listesinde!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık" dedi.
EKONOMİ 11.12.2020, 00:50
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid 19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık. Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 4,4 Milyar liraya ulaşmış durumda. Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var. 2 doktorumuz ilan edildi. Başvuru halinde illiyet bağı varsa malul ilan ediliyor" açıklamasında bulundu.
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