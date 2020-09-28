Kovid-19 döneminde müstakil evlere talep arttı

Pandemi öncesi Metrekaresi 100 TL olan bir bağ evinin şu an da 150 TL’lere çıktığını söyleyen emlak danışmanı Veysel Dedeoğlu, arz talep etkisiyle fiyatların ciddi anlamda artış gösterdiğini ifade etti.



Emlak danışmanı Veysel Dedeoğlu, sözlerine şöyle devam etti;



“Pandemi sürecinde maske takmak, sosyal mesafe, kalabalık ortamlardan uzak durma, sokağa çıkma kısıtlaması derken özgürlüğümüzün kıymetini bir daha anlamış olduk.

Tabi bu süreçte birçoğumuz apartman kültüründe yaşadığımız için; en basit örnek verecek olursak kapalı ortam olduğu için asansöre bile binmekten korkmaya başladık.

Tüm bu etkenler birleşince doğal olarak bizleri imkânlarımız doğrultusunda bağ, bahçe ve müstakil evlerde yaşama zorladı.

Gayrimenkul piyasası açısında da; konuya baktığımızda değerli hemşerilerimizin bağ evleri ve müstakil evlere talepleri ciddi oranda arttı ve arz talep etkisiyle fiyatlarda ciddi artışlar oldu.

Pandemi öncesi Metrekaresi 100 TL olan bir bağın şu an 150 TL’lere çıktığını görmekteyiz.

İnşallah bu süreci değerli hemşerilerimizle birlikte sağlıklı bir şekilde atlatır; eski yaşantımıza alışkanlıklarımıza döner; hem de bağ bahçe ve müstakil ev piyasasında ki artışların geriye çekildiğini görürüz.”

Haber: Gökhan çalı