Kredi çekecekler dikkat!

Ev ve araba hayali kuranlar ile acil nakite ihtiyacı olanlar kredi faizlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, bankalar belirli aralıklarla oranları yeniliyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'a yükseltmesinin ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Biz de Haberler.com olarak bankaların güncel faiz oranlarını sizler için derledik.

İşte bankaların güncel faiz oranları:

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 1.64 - 2,13 aralığında

Taşıt kredisi: 1.56 - 1,66 aralığında

Konut kredisi: 1.41

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: 2,23

Taşıt kredisi: 1,79

Konut kredisi: 1,79

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,79 - 2,22 aralığında

Taşıt kredisi: 1,80

Konut kredisi: 1,50 - 1,79 aralığında

ING

İhtiyaç kredisi: 1,64 - 1,69 aralığında

Taşıt kredisi: 1,79

Konut kredisi: 1,49 - 1,69

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,60

Taşıt kredisi: 1,50 - 1,60 aralığında

Konut kredisi: 1,45

QNB FİNANS

İhtiyaç kredisi: 1,49

Taşıt kredisi: 1,79

Konut kredisi: 1,74

TEB

İhtiyaç kredisi: 1,60

Taşıt kredisi: 1,95

Konut kredisi: 2,00

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 1,89 - 2,57 aralığında

Taşıt kredisi: 1,69

Konut kredisi: 1,54

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: 1,57

Taşıt kredisi: 1,55

Konut kredisi: 1,32

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,58

Taşıt kredisi: 1,55

Konut kredisi: 1,32

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