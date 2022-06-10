Kredi kartı asgari ödeme yüzdesi değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarıyla ilgili değişiklik yaptı.

Buna göre limiti 25 bin TL’nin altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si, limiti 25 bin TL’nin üzeri olan kartlar için ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ını kapsayacak.

Asgari ödeme oranı yüzde 20 idi

Kredi kartı asgari ödeme hesaplama işlemi kart limitine göre belirleniyordu.

Asgari ödeme oranı önceki hesaplamalarda yüzde 20 olarak biliniyordu.

Minimum tutarı gösteriyor

Bu oran, mevcut dönem borcu için ödenmesi gereken minimum tutarı ifade ediyor.

Bu tutarın altında ödeme yapılması durumunda borca gecikme faizi işleyecek.

Kredilerin vadelerinde sınırlandırma

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ile 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlemişti.