Kredi kartında asgari ödeme düzenlemesi
Koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Bankacılık düzenleme ve denetleme Kurulu kart ödemelerinde sıkıntı yaşayan tüketiciler için harekete geçti.
EKONOMİ 10.07.2020, 15:31
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) tüketicilere kart kolaylığı geldi. Gelirini beyan edemeyen müşterilere tanınacak limit bin 300 liradan 2 bin liraya yükseltildi.
Asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması da 2020 yıl sonuna ertelendi.
Düzenlemelerle tüketicilerin kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor.
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