Kripto paralara ilgi arttı! Bitcoin güvenli bir yatırım mı?
Yatırımcılar, pandeminin ilk günlerinden itibaren dolar ve altını güvenli liman olarak tercih etti, Buna ek olarak, kripto paralar da bu süreçte yatırımcıların tercih ettiği yatırım aracı haline geldi.
EKONOMİ 17.02.2021, 15:27
Uzmanlara göre dünya ekonomisini kırılganlığını ortaya çıkaran Covid-19 salgını ardından ülkeler ve şirketler dijital para konusuna daha sıcak bakmaya başladı.
kripto paraların kriz ortamından beslenen bir, ticaret yatırım kanalın olduğunu belirten Kripto Para Uzmanı İlhan Karasu, merkezi olmaması ve dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemiyle donaltılmış olması yatırımcıların iştahını kabartıyor ifadelerine yer verdi.
Dünyanın en büyük bankalarının kripto paralara yatırım yapması üzerine, bitcoinin 2020 yılında değerine değer kattığını söyleyen Karasu, ‘bitcoin mart ayında 60 bin dolara yaklaşacak, Mart’tan sonra ise 25 bin dolara kadar düşmesini bekliyoruz’ dedi.
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