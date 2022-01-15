Kur korumalı mevduata katılım 131 milyar lirayı geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.
EKONOMİ 15.01.2022, 15:16 15.01.2022, 16:09
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Milli İrade Platformu'nun düzenlediği toplantıda konuştu.
Bakan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.
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