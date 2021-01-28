Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından negatif seyrini sürdürürken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Enflasyon Raporu takip edilecek.

EKONOMİ 28.01.2021, 09:51
Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrini sürdürüyor

Piyasaların gündeminin odağındaki Fed'in ocak ayı toplantısı, beklentiler doğrultusunda geçti. Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmedi. Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirten Fed, ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olacağını yineledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bazı gelişmelerin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini aktararak, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceklerini ifade etti. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmasının önünde uzun bir yol olduğuna işaret eden Powell, "Önemli bir ilerleme elde edilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve açıklanan bazı şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması, pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden oldu.

Dow Jones endeksi, Boeing'in rekor zarar açıklamasının ardından hisselerinin yüzde 3,97 değer kaybetmesinin de etkisiyle yüzde 2,05 geriledi ve 28 Ekim 2020'den beri en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. S&P 500 endeksi yüzde 2,57 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,61 azalışla günü tamamladı.

Avrupa tarafında, aşılama konusunda yaşanan sorunlar ve artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler gündemin odağındaki yerini koruyor. AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, dün yaptığı açıklamada, AstraZeneca ile görüşmelerin devam ettiğini ancak halen bir anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda seçenekleri değerlendirdiği konusundaki kulis haberlerle dün yüzde 0,51 gerileyerek 1,21'in altına indi.

ABD ve Avrupa pay piyasalarındaki negatif seyir, Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Açıklanan verilere göre, Japonya'da perakende satışların aralıkta yıllık yüzde 0,3 gerilemesinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün küresel risk iştahındaki azalma ve tetiklenen stop-loss (zarar kes) satışlarıyla yüzde 4,5 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece 6 Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Dün yüzde 0,9 artışla 7,4147'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Küresel ölçekte Kovid-19 salgını ve aşılama çalışmaları ile ilgili haberlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

10.30 Türkiye, TCMB'nin ocak ayı Enflasyon Raporu

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, ocak ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları

#Küresel piyasalar #Fed
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