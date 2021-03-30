Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Japonya merkezli Nomura ve İsviçre merkezli Credit Suisse gibi büyük küresel bankaların ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurmasının ardından, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de tekrar yükselişe geçti.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve temerrüt sorununun büyüyebileceği endişeleri küresel ölçekte banka hisseleri üzerinde baskıya neden olurken, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

New York borsasında dün bankacılık hisseleri öncülüğünde güne düşüşle başlayan endeksler, Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle karışık bir seyir izledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,60 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2 ve Morgan Stanley'nin hisseleri de yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 geriledi.

Analistler, endekslerin pozitif seyrinde, artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da dün açıklanan Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Asya ve Almanya'nın en önemli ticaret ortağı ABD'deki hızlı ekonomik toparlanmanın etkisiyle martta 13 puan artarak 24,9 puana çıktı ve 2011'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye işaret etti.

Bugün Asya tarafında Nomura hisse senetlerinin fiyatındaki düşüşün ivme kaybetmesinin de etkisiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, altın ve petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybetmesi sonrası bugün de yüzde 0,4 azalarak 1.704 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 64,6 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik şubatta yüzde 2,9 olurken, perakende satışlar yüzde 1,5 daralsa da tahminlerin üzerinde kaldı. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün etkisini artıran tepki alımlarıyla toparlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 1.392,57 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 8,2094'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2720 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydeden analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı tüketici güven endeksi