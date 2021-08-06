Küresel piyasalar karışık seyrediyor!
Küresel piyasalar devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.
Dünya genelinde açıklanan hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin genişlemeye devam ettiğine ancak artış hızının yavaşladığına işaret etti.
Küresel pay piyasalarında çoğunlukla pozitif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.
Öncü verilerin ekonomilerdeki genişleme sürse de hızının yavaşladığına işaret etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğine değinen analistler, para politikalarına ilişkin beklentilerin yön üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.
altın fiyatları, küresel piyasaların da etkisiyle yatay bir seyirde ilerliyor. Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan Gram altın, dün günü 494 ile kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesine yakın bir noktada başladı.
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