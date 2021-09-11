Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi

Yatırımcının Güvenli Liman Olarak Gördüğü Altın Son Zamanlarda Kafalarda Soru İşaretlerine Yol Açmaya Başladı.

EKONOMİ 11.09.2021, 12:05 11.09.2021, 13:42
Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi

Özellikle Yaşanan Konjektörde Altındaki Durağan Seyir Yatırımcıyı Düşündürmeye Başladı.

Altındaki Son Gelişmeleri Aksu Haber’e Paylaşan Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz Altının Hiçbir Zaman Değer Kaybetmeyeceğini Sözlerine Ekledi.

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