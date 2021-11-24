LEE Cooper’dan efsane kampanya!

Avrupa'nın en eski denim markalarından Lee Cooper, efsane Kasım kampanyasıyla yeni sezon tüm ürünlerinde geçerli net %30 indirim sağlıyor.

Lee Cooper, Adana yolu üzeri şehirlerarası otobüs terminalinin bir buçuk kilometre ilerisinde servis yolunda yer alan OUTLET mağazasıyla; sweatshirt, pantolon, kaban ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Kahramanmaraş ve bölge halkına yeni Kış sezonu ürünlerinde kolaylık sağlayan Lee Cooper ceket, kazak, mont ve pantolonlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Net %30 İndirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar da Lee Cooper OUTLET mağazasına giderek aradığı ürünü kolaylıkla bulabiliyor.