Litresi 9'a dayandı: İşte yeni LPG fiyatları 2022

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogaza zam geldiğini duyurdu.

Zam, gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Otomobil sahipleri ise yeni zamlı fiyatları araştırıyor. Peki otogaza ne kadar, kaç kuruş zam geldi?

İşte yeni LPG litre fiyatları 2022

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükselecek.