Lütfi Elvan, 128 milyar dolar tartışmalarına cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılan tüm işlemlerin kayıt altında olduğunu belirtti ve Merkez Bankası'nın bu verileri açıklamasının doğru olacağını dile getirdi.

EKONOMİ 19.04.2021, 12:09 19.04.2021, 12:21
Lütfi Elvan, 128 milyar dolar tartışmalarına cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, NTV canlı yayınına konuk olarak ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANILIYOR

Muhalefet tarafından gündemde tutulan 128 milyar dolar tartışmalarına yanıt veren Bakan Lütfi Elvan, meselenin siyasi malzeme olarak kullanıldığını söyledi.

İŞLEMLER KAYIT ALTINDA, VERİLER AÇIKLANMALI

Bakan Elvan, Merkez Bankası'nın döviz alım satım işlemlerine ait verilerin paylaşılmasında kararın kendisinde olmadığını ancak bu verilerin açıklanmasında fayda gördüğünü belirtti.

Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına gölge düşürmemek için şimdiye kadar açıklama yapmadığını da sözlerine ekledi.

Lütfi Elvan, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.

HAZİNE İLE MERKEZ BANKASI ARASINDAKİ PROTOKOL..

2017 yılından itibaren Hazine ve  Merkez Bankası arasında bir protokol imzalandı. Bu protokolle Merkez Bankası üzerinden döviz alım satım işlemleri yapılıyor. Bu protokol yasal mı? 2017'de imzalanan protokol yasaldır. İşlemler Hazine hesapları üzerinden TCMB tarafından yapıldı.

Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, burada MB'nin muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

DÜNYADA BUNA BENZER İŞLEMLER YAPAN ÜLKELER VAR

Bunun örnekleri dünyada var mı? Arkadaşlarımla konuşmamada gerekli bilgileri aldım. Dünyada buna benzer işlemler yapan ülkeler var

Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok.

Platformda bulunan bankalar gerekli ödemeleri MB'ye yaptıktan sonra bir TL likitide oluyor, bu TL'yi de doğal olarak bilançosunda görebiliyorsunuz.

MB günlük bilançosunda da bu hareketleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.

Kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Kimsenin bir yolsuzluğu söz konusu değil. Birtakım iftira ve ithamlar kamuoyunda yer alıyor. Yolsuzluk yapıldı söylemleri doğru değil. Farklı görüşler ifade edebilirsiniz.

NEDEN ŞİMDİYE KADAR AÇIKLAMA YAPMADI

Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankası'dır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARIDIR AMA BEN AÇIKLANMASINDA FAYDA GÖRÜYORUM

Veriyi açıklama kararı tamamen Merkez Bankası'nın uhdesindedir. Ancak ben bu verilerin yayınlanmasını fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankası'nın."

#Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan #128 milyar dolar
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