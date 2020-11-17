Lütfi Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide yeni bir döneme girileceğini açıkladı.

"İSTİKRARLI BÜYÜME DÖNEMİ"

Bakan Lütfi Elvan, sunumuna şu sözlerle devam etti:

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz.

Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi rekabete dayalı piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir.

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

Enflasyonun kalıcı tek haneye düşmesi temel hedeflerimizden. Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.

2020 sonu itibarıyla bütçe açığı geçici olarak kapatılacak. Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız.

Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz"