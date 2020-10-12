Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal'dan Aksu Habere açıklamalar!
Sıfır araçların üretiminin az olması Türkiye’ye sınırlı sayıda giriş yapması ve ÖTV zammının ardından ikinci el araç piyasasında da rağbet artarken fiyatlar da bir hayli yükseldi.
EKONOMİ 12.10.2020, 14:16 12.10.2020, 20:03
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Hal böyle olunca sıfır otomotiv sektörünün ardından yeni bir sektör olarak ikinci el de de fiyatlar aldı başını gitti.
Vatandaşlar ise ikinci el araç mı yoksa sıfır araç mı almaları gerektiği konusunda tedirginlik yaşama başladılar.
Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal yaptığı açıklamada ikinci el piyasasında yaşanan bu yükselişin devam edeceğini ve araç almak için halen çok geç olmadığını belirtti.
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