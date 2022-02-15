Marketlerde indirim mesaisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirileceğini açıklamasının ardından, kararın uygulandığı ilk gün market çalışanları yoğun şekilde ‘etiket’ mesaisi yaptı.
EKONOMİ 15.02.2022, 14:57
Marketlerde, etiketleri yetiştiremeyenlerin indirimleri kasada uyguladığı ve çeşitli ürünlerde ek kampanyalar yapıldığı görüldü.
Sektör temsilcileri ise KDV indirimlerinin bir başlangıç olduğunu belirterek, herkesin ek indirimler yapması gerektiği konusunda birleşiyor.
Öte yandan Tüm yurtta ekipler denetim için sahaya indi. Denetimde kasada fişlerin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
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