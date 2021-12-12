Markette 18 lira olan süt üreticideki fiyatıyla şaşkına çevirdi
Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Oysaki Türkiye Süt Birliği’nin 8 Aralık’ta verdiği karara göre çiğ süt fiyatı 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
EKONOMİ 12.12.2021, 11:18 12.12.2021, 15:42
Kentte süt üreticiliği yapan Yusuf Orhan, sütün market raflarındaki fiyatı, üreticinin sattığı fiyattan bile düşük olmalı çünkü onlar pastörize edilmişmiş sütlerdir” dedi.
Sütün Üreticiden tüketiciye varıncaya kadar oluşan 13 lira 30 kuruşluk fiyat farkı ise vatandaşları şaşkına çevirdi.
Namaz Vakti 12 Aralık 2021
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