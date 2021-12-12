Markette 18 lira olan süt üreticideki fiyatıyla şaşkına çevirdi

Kentte süt üreticiliği yapan Yusuf Orhan, sütün market raflarındaki fiyatı, üreticinin sattığı fiyattan bile düşük olmalı çünkü onlar pastörize edilmişmiş sütlerdir” dedi.

Sütün Üreticiden tüketiciye varıncaya kadar oluşan 13 lira 30 kuruşluk fiyat farkı ise vatandaşları şaşkına çevirdi.