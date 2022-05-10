Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

işsiz sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi.

Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 10,7 olarak açıklanmıştı.