Memur ve emekliye ek zam TBMM'de kabul edildi
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
EKONOMİ 20.01.2022, 11:28
TBMM Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sona erdi.
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
MEMUR VE EMEKLİLERE 2,5 PUANLIK EK ZAM
TBMM Genel Kurulu'nda karara bağlanan düzenlemeyle, memur ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam. Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 30,95 zam almış oldu.
EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 LİRA OLDU
Ayrıca en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartıldı.
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