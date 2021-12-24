Merkez Bankası 2. müdahalenin miktarını açıkladı

1 Aralık'ta ki müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Böylece 2 müdahalenin büyüklüğü toplam 1 milyar 348 milyon doları bulmuş oldu.