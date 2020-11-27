Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli politikalar uygulanacak. TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.
EKONOMİ 27.11.2020, 11:12
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli politikalar uygulanacak. TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.
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