Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli politikalar uygulanacak. TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.

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