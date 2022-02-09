Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans yaptı.
EKONOMİ 09.02.2022, 16:54
Edinilen bilgiye göre Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağına dikkat çekti. Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini vurguladı.
Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur. pic.twitter.com/2Yj9lfqcM7— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) February 9, 2022
Kavcıoğlu, Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak Merkez Bankası'na para gönderebileceğini kaydetti.
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