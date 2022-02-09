Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü

Edinilen bilgiye göre Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağına dikkat çekti. Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur. pic.twitter.com/2Yj9lfqcM7 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) February 9, 2022

Kavcıoğlu, Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak Merkez Bankası'na para gönderebileceğini kaydetti.