Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Ekonomimizde güçlü ivme devam etmektedir
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Plan Bütçe Komisyonu'nda faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Merkez Bankası, enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Para politikası kararları, fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Plan Bütçe Komisyonu'nda faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.
Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.
Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir.
Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir."
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