Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz beklentilerini değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg'e konuştu.

Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz kararları merak edilirken, Merkez'in yeni başkanı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HEMEN FAİZ İNDİRİMİ OLACAK ÖN YARGISI..."

Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullanarak şunları söyledi;

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ...

“Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz. Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz.

Merkez Bankası'na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurt içi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ...

Hükümet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlıyız ve bunun sürdürülebilir büyüme için de ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız."