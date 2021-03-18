Merkez Bankası faiz artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararını açıkladı.

Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseldi.

TCMB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir."