Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısının ardından politika faizinde değişiklik yapmadı. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmişti.

EKONOMİ 21.01.2021, 14:10
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo  faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı. TCMB önceki bir önceki toplantısında faizi beklentilerin üzerinde artırarak, yüzde 15,00'ten yüzde 15,00'ye çıkarmıştı. Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %11,15, 12 ay sonrası için %10,53 ve 24 ay sonrası için %9,14 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %14,60 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta  vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına  karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı  kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz  yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte,  hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa  vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir. Salgın  döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç  kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi  devam etmektedir. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla  birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet  etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve  enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları  ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Kasım ve Aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal  sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı  etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle  enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli  olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte yandan, uluslararası emtia  fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde belirginleşen arz  kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları,  orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu  doğrultuda Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak,  enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü  göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla  uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir. Enflasyonda kalıcı  düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında  enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin  göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve  enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu  yakından izlenecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma  yapılacaktır.

Sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarını kalıcı olarak  tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para  ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve  finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla  makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği  değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle,  enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel  alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni  verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu  değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

EKONOMİSTLER SABİT KALACAĞINI TAHMİN EDİYORDU

Ekonomistler, bugün gerçekleştirilecek toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.

#Merkez Bankası #ı faiz kararı
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:12
Güneş 07:37
Öğle 12:49
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12