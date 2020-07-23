Merkez Bankası faizi değiştirmedi!
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit tuttu.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tâbi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir. Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir."
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