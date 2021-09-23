Merkez Bankası faizi düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18 seviyesine çekti.
EKONOMİ 23.09.2021, 14:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmesine karar verildi.
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