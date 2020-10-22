Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu.
EKONOMİ 22.10.2020, 14:22
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın satır başları şöyle:
"Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi.
Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.
Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."
Ayrıntılar geliyor...
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