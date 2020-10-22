Merkez Bankası faizi sabit tuttu

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın satır başları şöyle:

"Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi.



Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.

Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."

Ayrıntılar geliyor...