Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,4373 TL olduğu açıklandı.
EKONOMİ 27.12.2021, 11:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL, euro ise alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL olarak açıklandı.
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|22
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|21
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|18
|19
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|19
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|16
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|11
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|18
|10
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|46
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|18
|38
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|33
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|30
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|29
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|18
|29
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|22
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|22
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|20
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|18
|15
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|15
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|18
|15
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|18
|14
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