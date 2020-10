Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 11,46'dan yüzde 11,76 oldu. Dolar/TL için yıl sonu beklentisi ise 7,60'tan 7,90'a yükseldi. Yıl sonu için Türkiye ekonomisinin daralma beklentisi ise yüzde 1,5'tan yüzde 0,8'e geldi. Gecelik faiz oranı için beklentiler ise yüzde 11'den yüzde 12,83'e çıktı.

TCMB tarafından açıklanan Ekim ayı Beklenti Anketi'ne yönelik açıklamada şöyle:

"Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,15 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,86 ve yüzde 9,05 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,45 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 28,75 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 14,16 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,61'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 39,22'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 21,57'sinin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,58 iken bu anket döneminde yüzde 12,47 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 11,64 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,42 iken, bu anket döneminde yüzde 12,74'e yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,71 ve yüzde 13,01 olarak gerçekleşmiştir. Beklentiler, her değişken için hesaplanan uygun ortalamayı ifade etmektedir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,31 TL olarak gerçekleşmiştir

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,5 iken bu anket döneminde yüzde -0,8 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir"

2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile rofesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."