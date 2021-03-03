Merkez Bankası'ndan sıkı para politikası açıklaması

Merkez Bankası yatırımcılara video konferans üzerinden sunum yaptı. Merkez Bankası enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşuncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı verdi. Merkez, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacağını duyurdu.

"REZERVLER İSTİKRAR KAZANDI"

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" denildi.

"REZERV BİRİKİMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşu ve politika kredibilitesinin rezerv birikimine katkı sağlayacağını belirtti.