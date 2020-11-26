Merkez Bankası'ndan yeni hamle!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB, swap ihaleleri limitini yüzde 50'denn yüzde 60'a yükseltti. TCBM 22 Mayıs tarihli talimatıyla yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükselttiği limitini bir kez daha artırdı.

EKONOMİ 26.11.2020, 09:25
Merkez Bankası'ndan yeni hamle!

TCMB, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'si ile sınırlı olup diğer limitlerden bağımsız olarak uygulanır. Banka bazında herhangi bir limit uygulanamaz" hükmünün "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olup diğer limitlerden bağımsız olarak uygulanır. Banka bazında herhangi bir limit uygulanamaz' şeklinde değiştirildiğini duyurdu.

#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #TCMB #ekonomi
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