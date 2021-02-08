Merkez Bankası'ndan yeni hamle!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi.
EKONOMİ 08.02.2021, 13:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.
İhaleye 119 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
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