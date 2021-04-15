Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

"Tüm araçlar kararlılıkla kullanılacak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."