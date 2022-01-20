Merkez Bankası rezervleri 109,5 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ, 287 MİLYON DOLAR AZALDI

Buna göre, 14 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 287 milyon dolar azalışla 70 milyar 702 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 07 Ocak'ta 70 milyar 989 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ, 391 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 391 milyon dolar artarak 38 milyar 456 milyon dolardan 38 milyar 847 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 109,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 104 milyon dolar artarak 109 milyar 445 milyon dolardan 109 milyar 549 milyon dolara geldi.