Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara yükseldi.
EKONOMİ 10.02.2022, 15:12
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|20
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11