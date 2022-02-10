Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.