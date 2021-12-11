Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekmişti.
EKONOMİ 11.12.2021, 09:57
Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını 16 Aralık Perşembe günü açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekmişti.
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