Merkez Bankasından yeni dolar hamlesi!
Merkez Bankası, swap işlemlerinde kullanılan Türk Lirası faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltti.
EKONOMİ 09.10.2020, 10:12 09.10.2020, 10:23
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Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.
Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı.
Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.
Merkez Bankası'nın swap hamlesinden sonra dolar 7,95'den 7,91'e kadar geriledi.
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