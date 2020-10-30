Merkez Bankasından yeni hamle geldi!

Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. TCMB tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

EKONOMİ 30.10.2020, 10:20
Merkez Bankasından yeni hamle geldi!

Merkez Bankası, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme  faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün  sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam ettirdi.

Merkez Bankası, para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini bildirdi.

TCMB, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı  üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak  sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine de  belli tutarlarda yönlendirileceği beklenirken, bu adımın ağırlıklı  ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde  yükselmesini sağlayacağı belirtildi.

#Merkez Bankası #Borsa İstanbul #repo
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