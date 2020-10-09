Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretimi yazılı açıklama ile duyuran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu liselerde en fazla gelir sağlayan illerin sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğunu ifade etti.

Mahmut Özer, Bakanlık olarak uygulamalı eğitim imkânı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan uygulamanın kapasitesini artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarının da artırıldığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimiz, üretime yaptıkları katkı oranında gelirden pay alıyor. Öğrencilerimiz asgari ücret miktarı kadar ücret alabiliyor. Döner sermaye gelirlerinden Hazine kesintisinin 2018 sonunda yüzde 15'ten yüzde 1'e düşmesi 2019'da mesleki ve teknik ortaöğretimde bu kapsamda yapılan üretimin artmasına neden oldu ve 2018'e göre yüzde 40'lık artışla yaklaşık 392 milyon liralık gelir elde edildi.

Öğrencilerin bu üretimden aldığı katkı payı 2019'da 2018'e göre yüzde 48 arttı ve yaklaşık 22 milyon liraya ulaştı. Bu, mesleki ve teknik eğitim algısını ve öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime yönelimlerini olumlu etkiliyor."