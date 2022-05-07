Meyve ve sebze fiyatları düşmeye başladı!
Önceki haftalarda fiyatları yüksek seyreden meyve ve sebze fiyatları, bayram sonrası yarı yarıya düşerek hem esnafın hem vatandaşın yüzünü güldürdü.
EKONOMİ 07.05.2022, 16:39
Havaların ısınmasıyla birlikte yerli ürünler çıkması pazarcının tezgâhına yansıdı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan pazarcı esnafı Pazar tezgâhındaki son durumu paylaştı.
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Karagümrük
|36
|56
|6. Alanyaspor
|35
|55
|7. Beşiktaş
|35
|54
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|36
|50
|11. Sivasspor
|36
|49
|12. Kasımpaşa
|36
|48
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|34
|41
|14. Brentford
|36
|41
|15. Southampton
|36
|41
|16. Burnley
|35
|35
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Granada
|35
|34
|17. Mallorca
|35
|32
|18. Cadiz
|34
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|34
|28