Millet işi tamamen sahtekarlığa döktü
Gayrimenkul danışmanı Alp Eren Önal, son zamanlarda sıklıkla yapılan Tapuda düşük bedel gösterip az harç ödenerek mülk alanları tehlike beklediğini söyledi.
Önal, son zamanlarda sıklıkla yaşanılan sorunlardan Emlak sektöründeki usulsüz alım satıma karşı mülk sahibi olanları uyardı.
Gayrimenkul danışmanı Alp Eren Önal “Satın alınan gayrimenkul de düşük tapu harcı ödemek için gerçek bedel yerine Belediye rayiç bedeli üzerinden tapu harcı ödeyenlerin gayrimenkullerine, gayrimenkulü satanın alacaklısı tarafından 2 sene içerisinde satış yapıp yapmadığını öğrenmek için pasif (Satılmış) taşınmaz mal sorgusu yaptırması durumunda çok düşük bedelle yapılan bu satış hileli yani mal kaçırma olarak gösterip o bedeli yeni mülk sahibine ödemek sureti ile gayrimenkule el koyabilmektedir. Bu tarz duruma düşmemek için gerçek değer üzerinden işlemlerin tamamlanması lazım, yoksa ortalıktaki sahtekarlar, Evi mülk sahibinden emlakçı gibi alıp satıyor sonra geçmişten bir evrak düzenleyerek sattığı adamın elinden uygun fiyata başkası kanalıyla geri alıyor” dedi.
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