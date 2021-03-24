Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı!

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilik için ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı gibi emeklilik yaşını da öne çekiyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. Bu işleri yapanların zorluk derecesine göre mevcut primlerinin üzerine yıllık belli bir prim ekleniyor.

MADEN İŞÇİSİ 180 GÜN DAHA FAZLA ÇALIŞMIŞ SAYILIYOR

Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor. Örneğin normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.

5 YIL YIPRANMA HAKKI ELDE EDEN SAĞLIKÇI 2,5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018'den sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. 30 yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Posta'da yer alan habere göre, 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

İNFAZ KORUMA MEMURU İÇİN 2017'DEN SONRASI GEÇERLİ

Ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yılda 90 günlük yıpranmadan ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler yararlanabiliyor. İnfaz kurumu personeli için yıpranma, 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için geçerli sayılıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi ödeniyor.