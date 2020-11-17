Milyonlarca kişi bekliyor! Son tarih 31 Aralık

Milyonlarca kişinin beklediği vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı da, borç yapılandırma için başvuru esaslarını açıkladı.

EKONOMİ 17.11.2020, 13:33
Milyonlarca kişi bekliyor! Son tarih 31 Aralık

Açıklamaya göre, başvurular, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten yapılabilecek.

Vergi dairesine şahsen veya postayla başvuru da yapilabilecek.

Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Gelir idaresi Başkanlığı, pandemi nedeniyle başvuruların internetten yapılmasını önerdi.

500 MİLYAR LİRALIK ALACAK YAPILANDIRILACAK

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.

Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 

#Gelir İdaresi Başkanlığı #Borç yapılandırma
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