Mobilya, altın ve araç kredilerinde taksit sayısı düşürüldü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3'er ay düşürdü, taşıt alımlarında kredi vade sınırlarını nihai fatura değerlerine göre 12'şer ay indirdi.
EKONOMİ 01.07.2021, 14:20 01.07.2021, 16:01
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı.
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 6 aydan 3 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 9 aya indirilmesine karar verildi.
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