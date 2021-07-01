Mobilya, altın ve araç kredilerinde taksit sayısı düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 6 aydan 3 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 9 aya indirilmesine karar verildi.