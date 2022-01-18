Motorin fiyatında artış
Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş artacak.
EKONOMİ 18.01.2022, 20:53
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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