Motorin fiyatlarında artış
Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş artış olacak.
EKONOMİ 07.02.2022, 18:30 07.02.2022, 18:33
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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