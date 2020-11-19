Motorinde 2 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.
EKONOMİ 19.11.2020, 18:18
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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